Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik kaçağından dolayı 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Yetkililer, kaçak akımın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

Üçkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen kaçak akım, bir ahırın çatısına temas etti. Olay sırasında ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayvanların sahibi Ramazan Işık, yaşanan olayda büyük maddi zarar gördüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgede inceleme başlatan yetkililer, kaçak akımın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

