Bursa’da 15 Şubat 2026 BUSKİ su kesintisi listesi güncellendi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan planlı çalışmalar kapsamında Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde farklı tarih aralıklarında su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar ise ''Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi'de sular saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap arıyor. İşte, BUSKİ su kesintisi 15 Şubat listesi...

Bursa’da su kesintisi bilgileri BUSKİ’nin günlük kesinti duyuruları ile paylaşıldı. Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi'de günlük su kesintileri yapılırken, saat aralıkları da BUSKİ tarafından açıklandı. Peki, Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi'de sular saat kaçta gelecek?

BUSKİ su kesintisi 15 Şubat: Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazide sular saat kaçta gelecek?

BURSA MUDANYA, MUSTAFAKEMALPAŞA VE OSMANGAZİ'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

BUSKİ’nin planlı kesinti takvimine göre Bursa’da su kesintilerinin bitiş saatleri ilçelere ve mahallelere göre değişiklik gösterecek. 15 Şubat Osmangazi’de kısa süreli bir çalışma nedeniyle kesinti uygulanacağı belirtilirken, Mudanya ve Mustafakemalpaşa’da devam eden kesintilerin günlerce süreceği açıklandı.

BUSKİ su kesintisi 15 Şubat: Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazide sular saat kaçta gelecek?

BUSKİ SU KESİNTİSİ 15 ŞUBAT LİSTESİ

MUDANYA SU KESİNTİSİ

BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi 15 Şubat: Bursa Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazide sular saat kaçta gelecek?



ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BAĞLARBAŞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/02/2026 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/02/2026 13:30

Kesim Tarihi: 15/02/2026 12:30

Haberle İlgili Daha Fazlası