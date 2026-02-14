İzmir’de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun güncel duyurularına göre Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Menderes ve Menemen’in bazı mahallelerinde ana boru ve branşman arızaları nedeniyle su verilemiyor. Vatandaşlar “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen arızalar nedeniyle gün içinde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İzmir’de su kesintilerinin hangi mahalleleri etkilediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden “Arıza ve Kesinti” bölümünden güncel bilgileri sorgulayabiliyor. İlçe ve mahalle seçimi yapılarak kesintinin nedeni, başlangıç ve tahmini bitiş saati görüntülenebiliyor.

14 ŞUBAT İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BORNOVA - Doğanlar, Ergene, Erzene, Evka 3, Gürpınar, Kazımdirik, Kemalpaşa, Mevlana, Naldöken, Ümit, Yeşilçam - 16:00

KARABAĞLAR - Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Sarıyer, Uğur Mumcu, Yunus Emre - 17:20

KARABAĞLAR - Günaltay, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu - 17:30

KARŞIYAKA - Bahariye, Bahçelievler - 17:12

MENDERES - Değirmendere - 13:23

MENEMEN - İstiklal, 29 Ekim, 9 Eylül - 19:00

