Başkentte içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları 13 Şubat 2026 tarihli ASKİ verileriyle güncellendi. Toplam ve aktif kullanılabilir su miktarları kamuoyuyla paylaşılırken, geçen yılın aynı dönemine göre değişim de dikkat çekti. Özellikle kış yağışlarının ardından barajlara gelen su miktarındaki artışın ardından güncel baraj doluluk oranları açıklandı.

ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI, YÜZDE KAÇ OLDU?

13 Şubat 2026 tarihli verilere göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 20,17 seviyesinde ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 27,87 olarak kaydedilmişti. Bu tablo, yıllık bazda toplam dolulukta düşüş olduğunu gösteriyor. Toplam su miktarı ise 293 milyon 424 bin metreküp olarak açıklandı.

Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 10,88 seviyesinde bulunuyor. Aktif su miktarı 141 milyon 717 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı tarihte aktif doluluk oranı yüzde 18,11 seviyesindeydi.

ASKİ ANKARA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

Akyar Barajı - Eğrekkaya Barajına Aktarım - %27,32

Çamlıdere Barajı - İvedik Arıtma Tesisine Aktarım - %18,86

Çubuk 2 Barajı - Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım - %23,21

Eğrekkaya Barajı - Kurtboğazı Barajına Aktarım - %33,10

Kargalı Barajı - Elmadağ Arıtma Tesisine Aktarım - %16,79

Kavşakkaya Barajı - Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım - %18,13

Kesikköprü Barajı - İvedik Arıtma Tesisine Aktarım - %100

Kurtboğazı Barajı - İvedik Arıtma Tesisine Aktarım - %19,94

Peçenek Barajı - Şereflikoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım - %20,45

Türköşefli Barajı - Temelli Arıtma Tesisine Aktarım - %5,92

