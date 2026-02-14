İstanbul'da aynı evde iki kadının da farklı zamanlarda öldürülmesi yankı uyandırdı. Öldürülen kadınlardan Sayyora Ergashaliyeva'nın anne babası bulmayı bekledikleri kızlarının ölüm haberiyle sarsıldı. Haberi alan acılı baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde 24 Ocak’ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova’nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde, bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıktı.

AİLENİN KAYIP İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Sayyora Ergashaliyeva’nın Özbekistan’da yaşayan ailesi, 23 Ocak’tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye’deki Özbek Kadın Hakları Derneği’ne ulaştı. Dernek Başkanı Azade İslamova ve Derneğin Avukatları Ezgi Ekin Arslan ile Cevat Bozkurt’un aileyle görüşmesi ve Durdona Khokimova’nın öldüğü evde bulunduğu şüphesi üzerine aileye yapabilecekleri hakkında bilgi verildi. Sonrasında 5 Şubat’ta Türkiye’ye gelen aile, 6 Şubat’ta Savcılığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası yapılan çalışmalarda, cinayet ortaya çıktı.

ACILI BABA FENALAŞTI

Zanlılar cinayeti itiraf ederken genç kadının Türkiye’de olan anne ve baba, kızlarının sağ salim beklerken gelen acı haberle yıkıldı. Katledilen Ergashaliyeva’nın babası Bakhromjon Bustonov, bugün bir anda fenalaştı. Hemen 112 ekiplerine haber verilmesiyle gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından acılı babayı, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tansiyon yüksekliği yaşadığı öğrenilen baba tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de acılı aileyi ziyaret ederek, olayın üzerinde durduklarını bildirdi. Ziyaret sırasında ailenin yaşadığı acı ve üzüntü kameralara yansıdı.

