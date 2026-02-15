Şırnak, çevre ve enerji alanında tarihi bir yatırıma kavuşuyor. Kentte katı atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak dev bir tesis kuruluyor. Tesis için ödenek ve hibe desteği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanacak.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinde katı atıkların modern yöntemlerle toplanarak geri dönüştürülebilir enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak entegre katı atık yönetim tesisi için gerekli ödenek ve hibe desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlandığını açıkladı.

RESMİYET KAZANDI

Milletvekili Arslan Tatar, Bakanlık nezdinde yürütülen temaslar ve yapılan görüşmeler sonucunda dev yatırımın resmiyet kazandığını belirterek, projenin Şırnak’ın çevresel sürdürülebilirliği ve enerji üretim kapasitesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şırnaka tarihi yatırım! Dev tesis için geri sayım başladı

"ŞIRNAK'IN ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Murat Kurum ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürecin hız kazandığını ifade eden Tatar, yatırımın sadece bugünü değil, Şırnak’ın gelecek vizyonunu da şekillendireceğini söyledi. Tatar, "Şırnak ve ilçelerimizde, katı atıkların toplanarak geri kazanım ve yenilenebilir enerji üretimine dönüştürülmesini sağlayacak entegre katı atık yönetim tesisi için gerekli ödenek ve hibe desteği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. Şehrimizin çevresel sürdürülebilirliğine, temiz geleceğine ve enerji üretim kapasitesine önemli katkılar sağlayacak bu kıymetli yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

