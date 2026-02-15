Fenerbahçe’nin yıldızları sahnede: Talisca ve Asensio’dan 21 gollük katkı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Geriye düştüğü maçlarda da kazanmayı başaran sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ve Marco Asensio performanslarıyla öne çıktı.
- Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ligdeki 22. haftayı galibiyetle tamamladı.
- Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda 4. kez geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmayı başardı.
- Anderson Talisca, Trabzonspor'a attığı golle ligdeki 13. golüne ulaşarak bu sezon tüm kulvarlarda toplam 21 gole imza attı.
- Marco Asensio, ligde 10 gol ve 8 asistle katkı sağlarken, tüm kulvarlarda 12 gol ve 9 asiste ulaşarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon 4. kez deplasmanda geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı 2-0, Alanyaspor ve Trabzonspor'a karşı da 1-0'lık skorlardan dönüş yaptı.
TALISCA, 21'İNCİ GOLÜNE ULAŞTI
Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerden Anderson Talisca ve Marco Asensio, bu maçlarda da ön plana çıkarken, özellikle son haftalarda performansları dikkat çekiyor.
Karadeniz ekibine karşı takımının ilk golünü kaydeden Talisca, ligde son 7 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Süper Lig'de 13. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, gol sevinci yaşadığı tüm maçlarda Fenerbahçe galibiyet elde etti. Talisca, bu sezon Gaziantep FK, Konyaspor, Alanyaspor'a 2'şer, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı da birer gole imza attı.
Bu sezon 21 golle takımının en golcü oyuncusu olan Talisca, tüm kulvarlarda 35 kez sarı-lacivertli formayı terletti.
ASENSIO'DAN 21 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ise Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, 10 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da fileleri havalandırırken, tüm kulvarlarda 12 gol, 9 asiste ulaşarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.