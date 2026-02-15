Süper Lig'in 22. haftasında liderlik mücadelesi veren iki takımın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zorlu virajı kayıpsız döndü. Ligde namağlup tek takım unvanıyla yoluna devam eden sarı lacivertliler, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından usta yorumcular, Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Trabzonspor'un eksiklerini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşı geldi. Papara Park'taki gol düellosunda 1-0 geriyen düşen Fenerbahçe, geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Müsabakada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Bordo mavililerin golleri ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikda Paul Onuachu'dan geldi.

Bu skorla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 52 yaptı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor ise 45 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Türk spor basınının usta kalemleri, dev maçı yorumladılar.

Usta yazarlar dev maçı kaleme aldılar: Şampiyonluk hiç olmadığı kadar yakın

"POZİSYON FAULDÜ"

Trabzonspor’un ikinci gol öncesinde Kerem’e yapılan harekete devam dedi. Gri bir pozisyon olduğu için VAR’ın karışmaması doğruydu. Ama pozisyon fauldü. Nwaiwu sağ ayağıyla Kerem’in sağ ayağına vurarak faul yapmıştı. Halil Umut Meler, müsabakada gösterdiği kartlar kadar göstermediği kartlarla da çok hata yaptı. Fenerbahçe puan kaybetseydi, ikinci gol öncesinde Kerem’e yapılan faul büyük tartışma konusu olacaktı. (Ali Kunak/ Türkiye Gazetesi)

"TEDESCO TEKNİK ADAMLIK DERSİ VERDİ"

Trabzonspor'un kanat forvetleri eksik, Pina ve Lovik de kanattan o katkıyı vermekten uzak. Tedesco'nun planı şıkır şıkır işlerken; "Daha bu seviyelerin teknik adamı değilim" hamlesi geldi Fatih Tekke'den... Onauchu'ya top gelmezken santrforu çiftleyip oyuna Umut Nayir'i aldı… Tedesco yine akıllıca bir hamleyle önce kartlı Talisca'yı kenara alıp yorulan rakibe karşı oyunu genişletmek için önce Cherif ardından da Musaba-Nene ikilisini aldı. 48'de 3. golü yiyen Trabzon'un maçı çevirmek için enerjisi yoktu. Tedesco'nun teknik adamlık dersi verdiği, Fenerbahçe'nin de en keskin virajı döndüğü bir 90 dakika izledik. (Bülent Timurlenk/Sabah)

"KANTE'NİN 'REPLİKASI 'GELMİŞ OLABİLİR Mİ"

Gel de maçın adamını seç! Tarih yazan ve dün de takımının galibiyet golünü atan Asensio bir yanda, sahanın her yerinde basan ve top çalan, her golde bir şekilde payı bulunan İsmail mi? İki takımın golcüleri Onuachu da Talisca da, iki takımın 10 numaraları Muçi de Asensio da gollerini attı. Ve içeride hiç yenilmeyen Trabzonspor, hiçbir yerde yenilmeyen Fenerbahçe’ye boyun eğdi.

N’Golo Kante’nin “replikası” gelmiş olabilir mi Türkiye’ye?

Trabzonspor Zubkov’u fellik fellik aradı.

Bu seviyede bir hakem maçı kontrolünde tutabilmek için bu kadar kart kullanır mı? (Sadık Söztutan/Türkiye Gazetesi)

"FENERBAHÇE, KANTE YÜZÜNDEN BİR KİŞİ EKSİKTİ"

Fenerbahçe'nin golleri de yapılışı ve hazırlanışı açısından güzeldi ama en güzeli üçüncü goldü. Tedesco'nun en büyük yanlışına gelince; Kante fizik olarak hazır değil. Onu bir an önce güçlendirip, takıma uyum sağlamasını istiyor ama bu maç, o maç değildi. Bu yüzden takım dün gece bir kişi eksikti. Ayrıca bu maç Cherif için de değildi. Son hamlelerini de doğru bulmadım. Risk alan rakip karşısında Kerem'i çıkarmaması, yanına tek sprinter alması ve de Kante'nin yerine Fred'i sahaya sürmesi gerekirdi. Bu yüzden son 10 dakika sıkıntılı geçti. Yorulana kadar Asensio iyiydi. Mert de gerçek bir profesyonel. Her şeye rağmen böyle zor bir deplasmandan üç puan çıkardığı için Tedesco'yu tebrik ediyorum. (Ömer Üründül/Sabah)

"TRABZON 3'ÜNCÜ BİTİRİR, FAZLASI ZOR"

Domenico Tedesco oyuncu değişikliklerinde ön tarafı neredeyse tamamen kenara alırken İsmail’i de çıkarıyordu. Demek ki Tedesco artık “Benim gole ihtiyacım yok, hiç olmazsa şu 3-2’yi tutup lider ile aramdaki puan farkını koruyayım” diyordu. Fatih Tekke Hoca elindeki bu kadro kalitesiyle bu sezonun ilk üç sırasında ligi bitirir derim. Ama daha fazlası çok zor. Sonuçta bu yanlışlıkla derbi diye adlandırılan tarihî rakipler arasındaki maç tek taraflı seyirciyle oynanırken ev sahibinin değil, konuk takımın galibiyetiyle bitti. (Kemal Belgin/Türkiye Gazetesi)

"HAKEM NE KADAR PLANSIZ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Hakem Halil Umut Meler, maçı 20.05'te, ikinci yarıyı 21.13'te başlatarak ne kadar plansız olduğunu gösterdi. Karşılaşma temaslı oyunla başlayınca bir an şok yaşadı! Ben nereye geldim dercesine bazı uydurma faullerle oyunu kontrole altına almaya çalıştı. Andeson Talisca'nın golü öncesi İsmail Yüksek, topu sağ göğüs bölgesi ile aldı, gol temiz. Trabzonspor'un ikinci golü öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağına Nwaiwu basit bir temas yapıyor. Kerem de kendini çok kolay bırakıyor. Hakemin sahada devam kararı doğru. VAR'ın karışmaması da UEFA VAR çıtasına göre doğru. Çünkü UEFA bu tür pozisyonlarda, "Ben mikro cerrahi müdahale istemiyorum" diyor. Ancak Ferhat'ın VAR'ları özellikle de bu maçın VAR'ı Ömer Faruk Turtay, sezon başından bu yana nelere girdiler nelere… Dolayısıyla insanlar da bekliyor! Halil Umut Meler oyunu dengesiz çıkardığı kartlarla ve bol bol anlatarak konuşarak disipline etmeye çalıştı. Bu maça onu ve yanına tecrübesi sıfır olan 4. hakemi atayarak ateşe atan MHK'ya rağmen futbol iklimimize uygun olarak idare etti, maçı tamamladı. (Mustafa Çulcu/Sabah)

"ŞAMPİYONLUK SON YILLARDA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

Skriniar ile Oosterwolde’ye “yerden bitme” muamelesi yaparak yükseldiği kafa toplarından birinde Ederson’u da çaresiz bırakan Onuachu… İlk yarı skoru Trabzonspor için iyi görünse de kalan yarı için oyun yeterli değildi. Ki tam olarak da öyle oldu. Özel yetenekleri fazla, ihtiyacı daha çok olan Fenerbahçe, Asensio’yla söktü aldı üç puanı. Hiç kızmasın, üzülmesin Trabzonlu; bu takımla bu rakibe çok iyi direndiler. Ve gururlansın Fenerbahçeli, şampiyonluk son yıllarda hiç olmadığı kadar yakın. (Mehmet Emin Uluç/Türkiye Gazetesi)

"KARİYERİNİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİ"

İkinci yarıya F.Bahçe, golle başladı. Atılan gol, hazırlanış açısından bu sezonun en iyi gollerinden biri. Golün birinci mimarı Talisca. Öyle zor bir anda Kerem'in önüne top atıyor ki inanılır gibi değil. Sonra Kerem, yine müthiş bir fanteziye imza atıyor. Kaleye vuracağına geri çıkartıyor, Asensio da uzak direğin dibinden golü yapıveriyor. Sonuçta F.Bahçe, hak ettiği bir maçı kazandı. Bu Trabzonspor'a karşı Trabzon'da her babayiğit 3 puan alamaz. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e… Bana göre kariyerinin en iyi maçlarından birini yönetti. İlk golün hemen öncesi İsmail'in omzuna çarpan topta devam kararı doğru. Onuachu'nun attığı golde ise orta sahadan Kerem'e faul yapıldığı itirazları vardı, burada da devam kararı doğru. (Ahmet Çakar/Sabah)

"TAKTİK DEĞİL, PANİKTİ"

Maça iyi başlayan Fenerbahçe’ydi. Kante, İsmail ve Guendouzi orta sahası ile Tedesco hem topa sahip olmak hem de merkezi sağlam tutma amacındaydı. İlk 5 dakika biterken Fenerbahçe, topa rakip yarı sahada hakim oluyordu ama futbol sürprizler oyunu. Fenerbahçe savunmada az adamla yakalanmıştı. Nwaiwu, Muçi’ye çok iyi pas attı. Muçi’nin gol vuruşu usta işiydi. Trabzonspor evinde öne geçince hemen geriye yaslandı. Bu bir taktik değil, panikti sanki. Talisca, İsmail’in asistiyle golü atarken, Trabzonspor yaptığı panik savunmasının bedelini ödemişti. (Ercan Taner/Sözcü)

"ÖNGÖRÜLEBİLECEK OLANI ENGELLEYEMEDİLER"

Kadrolar açıklandığında ev sahibinin yapacakları öngörülebilirken misafirin ki tahmin edilemezlik içeriyordu. Orta saha geçirgenliğini minimuma indirgemeyi düşündüğü belli olan Domenico Tedesco savunmacıların önüne üç kesiciyi dizmişti; Guendouzi, Kante ve İsmail. Orta sahada rakibin oyun kurulumunu engelleyebilecek bu ‘İkinci kat güvenlik duvarı’, kaleci ile savunma çizgisinin ihmalini gerektirmiyordu kuşkusuz! Bunu hatırlatanlar da stoper Nwaiwu ile Muçi oldu. Gerçi yedikleri golden önce de devamında da ön alanda daha aktif görünen Fenerbahçe’ydi. Özellikle savunmacı bilinen İsmail’in ‘Pozisyon icat edici’ye dönüşüp, Marco Asensio’yu pasöre çevirdiği pozisyonlarla öne geçti Fenerbahçe. Yine de öngörülebilecek olanı engelleyemediler; Onachu ve kafası! İkinci devre başlar başlamaz yine İsmail’in icrasına başlangıç verdiği ve golle tamamlanan bir atak izledik. (Cem Dizdar/ Fanatik)

"TRABZONSPOR HİÇBİR ŞEY OYNAMADAN 2 GOL ATTI"

Trabzonlu dostlar; takımınız hiçbir şey oynamadan 2 gol attı. Yani skora bakıp aldanmayın. Karşılaşma kalite olarak bir çok Süper Lig karşılaşmasının üzerindeydi. Kante hala ısınma turlarında… Fenerbahçe adına en etkisiz isimdi. Onun yüzünden İsmail'e çok yük bindi. Orta saha ve 3. bölge görevini layıkıyla yaparken defans hattı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Her şeye rağmen Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmek çok önemli. Bence ligin kırılma maçlarından birisiydi. Zira zor fikstürü artık kolayladı. Bundan sonra yokuş aşağı… (Emre Bol/ Fotomaç)

"HAKEMİN TUTARSIZLIĞI EN KRİTİK SORUNDU"

Hakemin kart uygulamalarındaki tutarsızlık maçın en kritik sorunu oldu. Talisca’ya gösterilen sarı kart hatalıydı. 55. dakikada, sarı kartlı Talisca’nın eliyle Pina’nın yüzüne yaptığı kontrolsüz temas, ikinci sarı kart ve ihraç gerektiriyordu. Hakemin ofsayt düdüğü çalması, bu disiplin ihlalini göz ardı etmesini haklı çıkarmaz; iki hareket birbirinden bağımsız değerlendirilmeliydi. Fenerbahçe cephesinde Mert ve Semedo’nun sarı kartları tartışmalıydı. Trabzonspor’dan Augusto ve Oulai’nin kartları da benzer şekilde hatalı görünüyor. Öte yandan, Onuachu’nun topsuz alandaki faulü, Folcarelli’nin hakemi aldatmaya yönelik hareketi ve Pina’nın İsmail’in ayağına basması gibi pozisyonlarda sarı kart çıkmaması, standart eksikliğini daha da belirginleştirdi. (Deniz Çoban/ Fanatik)

"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ, RAKİPLERİ TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR"

Fenerbahçe takımı, santrforsuz oynuyor. Ama kaçak oynayan futbolcu yok. Herkes birbirine yardım ediyor. Yani Fenerbahçe eskiye göre, bayağı bir takım olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. İçeride iki tane beyin var: Biri Asensio diğeri Guendouzi; orta sahada çok zeki işler yapıyorlar. Dün gece İsmail de çok başarılı oynadı. Sarı-lacivertlilerin en büyük özellikleri en fazla 25-30 metre mesafede oynuyorlar en geri ile en ileri adam arası. Haliyle de bu onlara büyük avantaj sağlıyor. Hücuma da birlikte çıkıyorlar savunmaya da birlikte geliyorlar. Rakip de boşluk bulamıyor. Bir yerde Fenerbahçe teknik direktörü, rakipleri tuzağa düşürüyor ileride adam tutmayarak. (Erman Toroğlu/Sözcü)

"FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ BİR NOTTİNGHAM PROVASIYDI"

Dün akşam saat 19 sularında derbinin resmi 11’leri elimize ulaştığında doğrusu biraz şaşırmıştım. İsmail-Guendouzi-Kante’yi aynı anda ilk 11’de görünce Fenerbahçe’nin 4-3-3 oynayacağını ve Asensio’nun sağ açık başlayacağını sanmıştık hepimiz. Yanılmışız. Fenerbahçe dün 4-3-1-2 oynadı. Tedesco, Asensio’yu en alışık olduğu yerde, 10 numara rolünde oynattı. Talisca-Kerem’i çift santrfor olarak başlattı. Göreve geldiğinde tereddütle yaklaştığım Domenico Tedesco’ya her geçen gün saygım artıyor. Dün birkaç kat daha arttı hatta. Taktiksel olarak bence mükemmele yakın ele aldı derbiyi. Hatta İstanbul’daki Nottingham Forest maçı için de bence bu diziliş ve oyun planı çok uygun olacaktır. Fenerbahçe için 4-3-1-2 ile çok iyi bir Nottingham provasıydı dünkü derbi aynı zamanda. Beni sadece Nottingham eşleşmesi için değil, daha ötesi için de umutlandırıyor her geçen gün yükselen Tedesco performansı. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"BAŞARISIZ BİR YÖNETİM SERGİLEDİ DİYEMEYİZ"

Hakem Halil Umut Meler’in gösterdiği sarı kartlar arasında hatalı olanlar da vardı, vermesi gerekip vermedikleri de... Faul değerlendirmelerinde de hataları oldu. Trabzonspor’un ikinci golünden önce Kerem’e faul olduğu gözüktü. Hakem için bu pozisyonun çok konuşulmayacak olması, maçın sonucuna bağlı bir şansı olacak. Fenerbahçe’nin ilk golü nizami; İsmail Yüksek’in elle oynaması yok. Maçın zorluğunu ve ligde şampiyonluk kovalayan iki takım için de çok önem teşkil eden bir viraj niteliği taşımasını göz önüne alırsak, müsabakanın kontrolü ve otorite anlamında başarısız bir yönetim sergiledi diyemeyiz. (Fırat Aydınus/ Fanatik)

"BU KORKAKLIK NEDİR!"

Maçın son bölümünde oyun çok durdu. Fenerbahçeli bazı oyuncuların ayaklarına kramp girdi. Ederson oyunu çok durdurdu. Ve şaka gibi! Maçın sonuna 5 dakika eklendi. Zaten oyuncu değişikliklerinde bu süre geçti. Ya rakibin zamandan çaldığı pozisyonlar nereye gitti! Yazıktır günahtır! Adalet dağıtmak çok mu zor! Bu korkaklık nedir! Türk hakemliğinin geldiği nokta işte bu: 5 dakika. Fenerbahçe savaştı ve kazandı. Helal olsun Tedesco'nun ekibine! Tam 22 maç oldu ve Fenerbahçe hala kaybetmedi! Fenerbahçe güçlü kadrosu ve yıldızları ile Trabzonspor'u yendi! Trabzonspor ise bu kadar genç kadro ile zayıf yedek kulübesi ile buralara kadar geldi! Fatih Tekke'yi de alkışlamak gerekir! (Zeki Uzundurukan/ Fotomaç)



