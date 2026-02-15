Emlak ilanlarında sahte içerik, yetkisiz ilan girişi ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı yeni bir dönem başladı. Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kiralık konut ilanlarının ardından bu kez satılık taşınmaz ilanları için devreye giriyor. Şubat ayıyla birlikte satılık ev, arsa, iş yeri gibi taşınmazların ilanlarında doğrulama şartı ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Kiralık taşınmazlar için uygulanan sistem artık satılık için de geçerli olurken ''EİDS nedir, nasıl kullanılır, EİDS yetki verme nasıl yapılır?'' sorusu gündeme geldi.

İlan sitelerinde tüketiciyi yanıltan paylaşımları azaltmak, kayıt dışı emlakçılığı engellemek ve piyasanın daha şeffaf işlemesini sağlamak amacıyla EİDS sisteme hayata geçirildi. Yeni düzenlemeye uymayanlara ise 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Peki, EİDS nedir, nasıl kullanılır, EİDS yetki verme nasıl yapılır?

EİDS NEDİR?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak ilan sitelerinde yayınlanan taşınmaz ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bir doğrulama uygulaması.

Sistemle birlikte ilanı giren kişinin gerçekten taşınmaz sahibi olup olmadığı ya da taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediği kontrol ediliyor. EİDS’nin devreye alınmasıyla sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve yetki belgesi olmadan yapılan emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçileccek.

EİDS NASIL KULLANILIR?

EİDS uygulamasında ilan girişi sırasında taşınbmaz numarasının sisteme yazılması zorunlu tutuluyor. İlan platformu üzerinden taşınmaz numarası girildiğinde sistem otomatik olarak kontrol yapıyor. İlanı veren kişinin malik, eş ya da birinci-ikinci derece akraba olup olmadığını doğrulanıyor.

Eğer kişi taşınmaz sahibi veya sistemin kabul ettiği yakınlardan biri ise ilan normal şekilde yayınlanabiliyor. Kurumsal ilanlarda ise emlak işletmesinin yetki belgesine sahip olması ve taşınmaz sahibinin e-Devlet üzerinden emlak işletmesini yetkilendirmiş olması gerekiyor.

EİDS YETKİ VERME NASIL YAPILIR?

Emlak işletmesi üzerinden ilan yayınlanacaksa taşınmaz sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirme işlemi yapması şart. EİDS yetki verme için e-Devlet’te yer alan “EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri” ekranına giriş yapılıyor.

Taşınmaz sahibi listelenen taşınmazlar arasından ilan verilecek olanı seçerek yetkilendirme adımına geçiyor. Emlak işletmesinin yetki belgesi numarası sisteme giriliyor ve yetki bitiş tarihi belirleniyor. Yetki süresinin ise en az 3 ay olması gerekiyor.

İşlem tamamlandıktan sonra emlak işletmesi taşınmaz numarasıyla ilan platformunda ilan girişini yapabiliyor ve sistem, yetkinin geçerli olup olmadığını otomatik olarak doğruluyor.

EİDS’YE UYMAYANA CEZA VAR MI?

Yeni uygulama kapsamında ilan doğrulaması olmadan satılık taşınmaz ilanı girilmesi, yetkisiz ilan yayınlanması veya yanlış beyanla sistemin yanıltılması durumlarında idari yaptırımlar gündeme gelecek. Kurala uymayanlara 100 bin TL’ye kadar ceza uygulanabilecek.

