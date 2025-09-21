Sahte ilanların önüne geçecek! EİDS konuta da uygulanmalı
Emlak sektöründe güveni artırmak için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), sahte ve mükerrer ilanlarla mücadelede önemli bir adım olsa da, satılık konut ilanlarının kapsam dışı kalması sektörde ciddi güven sorunlarına yol açıyor.
NECMİ ÇİÇEKÇİ - Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında geliştirmeler devam ediyor.
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale gelen yetki doğrulaması, 7 Nisan itibarıyla satılık iş yeri ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Ancak satılık konut ilanlarında henüz devreye alınmayan uygulama, sektörde sahte ve mükerrer ilanların varlığını sürdürmesine neden oluyor.
"BU CİDDİ BİR EKSİKLİK"
Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“EİDS sektörde tüketici güvenini artırmak adına büyük önem taşıyor. Lakin satılık konut ilanlarının henüz bu kapsama alınmamış olması ciddi bir eksikliktir. Bugün hâlâ piyasada olmayan sahte binlerce ilanın yayımlandığını, aynı taşınmaz için onlarca kez farklı ilan girildiğini, tapusuz veya yanlış malik bilgileriyle ilan gerişlerinin yapıldığına şahit oluyoruz.”