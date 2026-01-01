Sibirya soğukları ülke genelinde etkili oluyor. Yeni yılın ilk ölçümünde en düşük hava sıcaklığı Bolu'da ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanırken, birçok sürücü araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Meteoroloji verilerine göre Abant Gölü Milli Parkı'nda termometreler eksi 21,3 dereceyi gösterdi.

Bolu, gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte kent genelinde ayaz etkili oldu.

Gece boyu sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte hayat olumsuz etkilendi. Araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Termometreler eksi 21’i gördü: Göller dondu, araçlar çalışmadı

İLK 3 SIRADA BOLU VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, Türkiye'nin en soğuk noktası, eksi 21,3 derece ile Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı oldu.

Abant'ı, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise eksi 18,3 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi yer aldı. Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

