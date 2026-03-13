İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir mesaj paylaşarak Türkiye’ye teşekkür etti. Erakçi, mesajında İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Erakçi paylaşımında, “Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

"ADALET VE BARIŞ" VURGUSU

Türkçe paylaşımla dikkat çeken Erakçi, mesajının devamında adalet ve barış vurgusu yaparak, “Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz” dedi.

İranlı bakanın Türkçe paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte o paylaşım:

Haberle İlgili Daha Fazlası