ABD, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), B-2 hayalet bombardıman uçaklarının İran’daki hedeflere yönelik yeni bir operasyon için havalandığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Destansı Öfke Operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada bombardıman uçaklarının belirlenen hedeflere yönelik görev için havalandığı ifade edildi.

Komutanlık açıklamasında operasyonun amacına ilişkin, “B-2 uçakları Destansı Öfke Operasyonu kapsamında bir görev için havalandı. Operasyonun amacı yalnızca İran rejiminin mevcut tehdidini ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma kapasitesini de engellemek” ifadelerine yer verildi.

CENTCOM açıklamasında havalanan bombardıman uçaklarına ait görüntüler yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası