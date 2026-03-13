Düşen uçakta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı kazasında hayatını kaybeden askerlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
- Kazanın Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtildi.
- Uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği ifade edildi.
- Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.
- Irak İslami Direnişi, ABD'ye ait uçağı hava savunma sistemleri ile düşürdüğünü iddia ederek sorumluluğu üstlendi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Irak’ta düşen ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağına ilişkin yapılan açıklamada, "Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı" denildi.
ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" sırasında Irak'ta düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.
Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.
IRAK’TA DÜŞMÜŞTÜ
CENTCOM, gece saatlerinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünü duyurmuştu. Kazanın Destansı Öfke Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana geldiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Olaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
IRAK İSLAMİ DİRENİŞİ, UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ
Irak'taki İran yanlısı silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağını hava savunma sistemleri ile düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti.