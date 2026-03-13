İran'dan ateşlenen füze, Türk hava sahasında imha edildi
ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen üçüncü bir füzenin daha havada imha edildiğini duyurdu.
- İran'dan ateşlenen bir füze Türk hava sahasına girmiş ve NATO hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmiştir.
- Milli Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına yönelik tehditlere karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını ve ilgili ülkeyle görüşüldüğünü açıklamıştır.
- Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran'ın misilleme saldırılarıyla bölgedeki gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşanmıştır.
- Geçtiğimiz haftalarda da İran'dan ateşlenen füzelerin Türk hava sahasında imha edildiği ve parçalarının Hatay ile Gaziantep'e düştüğü benzer olaylar meydana gelmiştir.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattı savaş, İran'ın da misilleme saldırıları başlatmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.
İran'dan ateşlenen bir füze, Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı füzenin havada imha edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! CHP'yle arada 10 puan fark var
"NATO UNSURLARI TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.
Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."
HATAY'A VE GAZİANTEP'E DE FÜZE PARÇASI DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz hafta İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. İmha edilen mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık alana düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklanmıştı.
4 gün önce de yine İran'dan ateşlenen bir füzenin hava sahamızda imha edildiği ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'e düştüğü açıklanmıştı.
Yaşananların ardından Türkiye, gerekli yerlere uyarılarını iletmişti.