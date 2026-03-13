ABD-İsrail-İran savaşı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen üçüncü bir füzenin daha havada imha edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattı savaş, İran'ın da misilleme saldırıları başlatmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

İran'dan ateşlenen bir füze, Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

"NATO UNSURLARI TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Millî güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

HATAY'A VE GAZİANTEP'E DE FÜZE PARÇASI DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. İmha edilen mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık alana düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklanmıştı.

4 gün önce de yine İran'dan ateşlenen bir füzenin hava sahamızda imha edildiği ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'e düştüğü açıklanmıştı.

Yaşananların ardından Türkiye, gerekli yerlere uyarılarını iletmişti.

