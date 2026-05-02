51. Bölge olarak bilinen ABD'nin gizli askeri üssü yakınlarında 24 saat içinde meydana gelen 17 deprem, sosyal medyada komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizemiyle uzun yıllardır gündemden düşmeyen "51. Bölge" çevresinde kısa süre içinde kaydedilen deprem hareketliliği dikkat çekti.

24 SAATTE EN AZ 17 SARSINTI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, bölgede 24 saat içinde büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen en az 17 sarsıntı meydana geldi. En büyük deprem olan 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve ardından çok sayıda küçük artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi. Yapılan bildirimlere göre, 100’den fazla kişi depremleri hissettiğini ifade etti.

Sarsıntıların, geçmişte nükleer testlerin yapıldığı Nevada Test Sahası'nın yakınında gerçekleşmesi ise tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada bazı kullanıcılar, herhangi bir kanıt sunmadan bölgede gizli nükleer testlerin yeniden başlamış olabileceğini öne sürdü.

"ALIŞILMADIK BİR KONUMDA"

Jeofizikçi ve internet fenomeni Stefan Burns, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 4.4 büyüklüğündeki depremin "alışılmadık bir konumda" meydana geldiğine dikkat çekti. Sarsıntının sığ derinlikte gerçekleştiğini belirten Burns, bunun ilgi çekici olduğunu ancak verilerin büyük ölçüde doğal bir depremi işaret ettiğini ifade etti. Buna rağmen bazı sismik verilerde belirsizlikler bulunduğunu ve bu nedenle tartışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bölgede uzun yıllardır uzaylılar ve UFO’larla ilgili iddiaların gündeme geldiği biliniyor. Ancak son gelişmelerle birlikte komplo teorileri bu kez “gizli nükleer test” iddiaları etrafında şekillenmeye başladı.

Öte yandan deprem dalgası, son yıllarda ölen veya kaybolan bir dizi ABD'li bilim adamı hakkında komplo teorilerinin dolaştığı bir dönemde geldi. The Independent'in haberine göre; yaklaşık 12 vakayı inceleyen internet kullanıcıları, bu kişilerin nükleer silahlar gibi hassas konular üzerinde yaptıkları çalışmalar nedeniyle hedef alındığına inanıyor.

16 Nisan'da bir muhabir ABD Başkanı Donald Trump'a, "gizli bilgilere, nükleer materyallere ve havacılık alanına erişimi olan 10 bilim adamının son birkaç ay içinde kaybolduğunu veya ölü bulunduğunu" söyleyerek bunlar arasında bir bağlantı olup olmadığına dair düşüncelerini sormuştu. Trump, "Umarım rastlantıdır ancak önümüzdeki bir buçuk hafta içinde bunu öğreneceğiz" demişti.

FBI ve ABD Kongresi halihazırda vakalar arasındaki olası bağlantıları araştırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası