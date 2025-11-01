51. Bölge'de gizemli çarpışma! ABD üssü tamamen kapatıldı

ABD’nin ultra gizli askeri üssü Area 51’in yakınlarında meydana gelen uçak kazası, “hükümet gizliliği” ve “örtbas” iddialarını yeniden alevlendirdi.

23 Eylül’de düştüğü bildirilen insansız hava aracı sonrasında üs çevresinde uçuş yasağı ilan edilirken, FBI olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TANIMLANAMAYAN HAVA ARACI MI DÜŞTÜ?

New York Post’un haberine göre kaza, Las Vegas’ın yaklaşık 134 kilometre kuzeybatısında, Groom Lake bölgesindeki gizli askeri üssün sınırlarının hemen dışında meydana geldi.

Yerel kaynaklar, olayın ardından gece boyunca süren büyük bir operasyon yürütüldüğünü ve tüm yolların kapatıldığını aktardı.

“TÜM VADİ KAPATILDI”

Uzun yıllardır Area 51’i izleyen araştırmacı Joerg Arnu, üs çevresinde yapılan geniş çaplı güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Arnu, “Neredeyse tüm vadi kapatıldı. Silahlı devriyeler konuşlandırıldı. Çok ciddiydiler.” dedi.

Tanıklara göre, askeri helikopterler bölgede uzun süre kaldı, yanmış ağaçlar ve gömülü enkaz parçaları görüldü.

Gözlemler, bölgede bir kurtarma çalışmasından çok, sistematik bir örtbas operasyonu yürütüldüğü iddialarını kuvvetlendirdi.

HAVA KUVVETLERİ 'REAPER' DEDİ

ABD Hava Kuvvetleri, kazanın Creech Hava Üssü’ne bağlı 432. Filoya ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını içerdiğini öne sürdü.

Ancak UFO araştırmacıları, açıklamanın gerçeği gizlemek için yapıldığını ileri sürdü.

FBI DEVREYE GİRDİ

Hava Kuvvetleri’nin 3 Ekim’deki saha incelemesinde, kazadan sonra bölgeye yerleştirildiği belirlenen bir eğitim bombası ve tanımlanamayan bir uçak paneli bulundu.

Bunun üzerine FBI ve Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi (AFOSI) ortak bir soruşturma başlattı.

Federal Havacılık Dairesi (FAA) de kazanın yaşandığı gün, “ulusal güvenlik gerekçesiyle” bölge üzerinde beş deniz mili genişliğinde geçici uçuş yasağı ilan edildiğini doğruladı.

YENİ NESİL YAPAY ZEKA DRONU İDDİASI

Area 51’i izleyen Arnu’ya göre düşen araç, savaş uçaklarıyla birlikte çalışabilen, yapay zekâ kontrollü yeni bir insansız hava aracı olabilir.

Bazı savunma kaynakları da bu teoriyi destekliyor. Uçağın deneysel bir otonom sistem taşıdığını öne sürüyor.