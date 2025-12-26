Erzurum’da yaşayan 75 yaşındaki emekli din görevlisi hafız Osman Bizkevelci, yıllarca hafız yetiştirdiği Kur’an-ı Kerim’i unutmamak için bu kez gençlerle aynı sıralara oturarak ezberini tazeliyor.

Erzurum’daki Ebubekir Efendi Daru’l Huffaz Eğitim Merkezi, Kur’an-ı Kerim ezberi zayıflayanlara yüz yüze eğitim imkânı sunarken, merkezin en dikkat çeken isimlerinden biri 75 yaşındaki emekli din görevlisi hafız Osman Bizkevelci oluyor.

Çocuk yaşta hafız olan ve meslek hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştiren Bizkevelci, asırlık konakta faaliyet gösteren merkezden neredeyse her gün faydalanarak gençlerle aynı sıralarda ders yapıyor, ezberlerini hocasına okuyarak Kur’an aşkıyla hafızlığını tazelemeye devam ediyor.

Kur’an aşkı yaş tanımıyor: Erzurum’da 75 yaşındaki hafız gençlerle ezber tazeliyor

ÇOCUK YAŞTA HAFIZ OLDU

Osman Bizkevelciler, 1956 yılında hafızlığa başladığını ve 10 yaşında hafızlığını tamamladığını söyledi. Çocuk yaşta hafız olan ve görev süresince birçok hafız da yetiştiren Bizkevelci, yıllar sonra aynı ortamda ezberini tazelemek için çabalıyor.

Din görevlisi olarak çalışıp uzun yıllar hafız yetiştirdiğini ifade eden Bizkevelci, "Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Kur'an kursu hizmetlerinde hafızlık hocası olarak görev almayı istiyordum. Onlar da uygun gördüler. Kur'an Kursu hocalığına geçerek İstanbul Çağlayan Kur'an kursunda 5 yıl hafız yetiştirdim." dedi.

"HAYATIMI KURAN-I KERİMİ ÖĞRENMEYE VE ÖĞRETMEYE ADADIM"

Emekli olduktan sonra da Kur'an-ı unutmamak için çabaladığını dile getiren Bizkevelci, şöyle devam etti:

"Efendimizin bir hadisi var. 'Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' buyuruyor. Ben hayatımı Kuran-ı Kerim öğrenmeye ve öğretmeye adadım. 70 yıldır bu yoldayım. Cenabıhak bana ömür verdiği müddetçe de bu yolda devam edeceğim. Okuyacağım, okutacağım, dinleyeceğim, dinleteceğim. Bu Daru'l Huffaz ile Antalya'dan geldikten sonra tanıştım. 3 ay önce burayı duyunca hemen koştum geldim. Burada arkadaşlarımla tanıştım. Her gün 10 sayfa ders dinleterek hafızlığımı güçlendiriyorum. Kur'an bizim ruhumuzun bir parçası. Buna her zaman için ihtiyacımız var. Bu bir aşktır. Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmek için onun yolunda, onun izinde yürümemiz lazım."

Her gün evde çalışarak merkeze geldiğini söyleyen Bizkevelci, Kur'an sayfalarının 5-10 sefer okunduğu zaman belleğe iyice oturduğunu ve unutmanın böylelikle mümkün olmadığını belirtti.

Bizkevelci, geldiği merkezde gençlerle aynı sıralarda oturmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu anlatarak, "Ben kendimi gençlerin yaşında hissederek burada bulunuyorum. Aynı duyguları yaşıyorum. Allah öyle bir his veriyor." diye konuştu.

