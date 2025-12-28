Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL ANADOLU1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/15114 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

2.600.000,00 TL 1 Taşıt 34LR3585 plakalı, 2015 model, renault marka, renault çekici / 24 tipli, vf611a151gd001641 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön kısımlarında hasarların olduğu, sol ön tamponunda hasarların olduğu, aracın motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.

Satışa Çıkartılan Araç

Kuzeypark Yediemin Otoparkı Yukarı Dudullu Mah. Tavukçuyolu Eser Sk. No:12 Ümraniye/İSTANBUL adresindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:48

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:48

24/12/2025 (İİK m.114/4)