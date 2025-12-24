Yeni yıl haftası yaklaşırken yayın akışları yakından takip edilen dizilerden biri de Taşacak Bu Deniz oldu. Yeni sezonda en çok izlenen yapım Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Adil, Esme ve Eleni'nin aile olma hikayesi nasıl ilerleyecek merak ediliyor. Bu kapsamda "Taşacak Bu Deniz 13. bölüm haftaya yayınlanacak mı?" konuları gündeme geldi.

Her yıl aralık sonu ve ocak başında televizyon dizilerinin yayınlarına kısa süreli ara verilip verilmeyeceği tartışmaya neden oluyor. 2026 yılı öncesinde de kanalların reklam planlamaları ve yeni projeler sebebiyle Taşacak Bu Deniz yeni bölümlerine ara verilip verilmeyeceği merak edildi. Başrollerinde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı dizi, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri.

TAŞACAK BU DENİZ 13. BÖLÜM HAFTAYA YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanına ilişkin TRT 1 cephesinden şu ana kadar resmi bir paylaşım yapılmadı. Son olarak 12. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizide, Adil'in Şerif'in elindeki kanıtları bulma çabası ve Esme ile Şerif'in tekrar bir araya gelmesini engellediği görülüyor. Gerçekleri öğrenen Oruç'un Sevcan'la nikah masasına oturması ise izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden oldu.

Taşacak Bu Deniz fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni yılda ara verip vermeyeceği gündemde

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Taşacak Bu Deniz'in gelecek 12. bölümüne dair iki fragman yayınlandı. Dizi genellikle bölümün ardından yeni bölüm fragmanı, pazartesi günleri ikinci fragman ve bölüm öncesinde önizleme yayınlıyor. Dizinin yeni yıl haftasına denk gelen 13. bölümün 2 Ocak'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak dizinin ara vermeden devam etmesi bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni yılda ara verip vermeyeceği gündemde

TAŞACAK BU DENİZ YENİ YILDA SETE ARA VERECEK Mİ?

Taşacak Bu Deniz dizisi için yapım ekibi veya kanal tarafından açıklanmış kesin bir yılbaşı arası kararı bulunmuyor. Mevcut planlamaya göre dizinin ara vermeden yayınını sürdürmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Öte yandan sektör kulislerinde bazı dizilerin bir haftalık kısa molalar verebileceği, bazılarının ise stok bölümler sayesinde ara vermeden ekrana gelebileceği konuşuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası