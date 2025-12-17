TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz dizisinin 13. bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanacak. Sevilen yapımda hikayenin seyrini değiştirecek sürpriz bir düğün sahnesi ekrana gelecek.

OGM Pictures imzası taşıyan ve yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği “Taşacak Bu Deniz” dizisi, son haftalarda elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Trabzon’da çekimleri devam eden ve yayınlandığı günden bu yana istikrarlı yükselişini sürdüren dizi, TRT 1 ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Başarılı yapım, bu cuma akşamı 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz’de sürpriz gelişme! 13. bölümde düğün var

Dizinin hikayesinde kullanılan ve ikinci bölümde izleyiciyle buluşan “Düşmanlık yüzünden masumlar ölür” sözü, ilerleyen bölümlerde de anlatının temelini oluşturacak. Güçlü dramatik yapısı ve sürpriz gelişmeleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, yeni bölümleriyle de temposunu artırmayı hedefliyor.

13. BÖLÜM BOMBASI: BEKLENMEDİK DÜĞÜN GELİYOR

Öte yandan senaryosunu, daha önce unutulmaz projelere imza atan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı “Taşacak Bu Deniz”de, izleyicileri 13. bölümde büyük bir sürpriz bekliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 13. bölümünde beklenmedik bir düğün sahnesi ekrana gelecek. Sürpriz evlilik, hem karakterlerin kaderini hem de hikayenin gidişatını kökten etkileyecek önemli gelişmelerin habercisi olacak.

İZLEYİCİNİN MERAKI DORUKTA

Hangi karakterlerin dünyaevine gireceği ise şimdiden izleyiciler arasında merak konusu oldu. Bazı kişiler İso ile Fadime’nin evleneceğini düşünürken bazıları ise Gezep ve Hicran’ın hayatlarını birleştireceğini öne sürdü.

