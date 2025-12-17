İzmit'te varilde cesedi bulunan eski muhtar Sadık Savurtaş'ın ölümü yankı uyandırdı. Savurtaş'ın fenalaşarak ya da dengesini kaybederek düştüğü ihtimali değerlendiriliyor.

İzmir Eseler Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Sadık Savurtaş'tan, dün saat 16.00'dan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

CESEDİ VARİLDEN ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 20.00 sıralarında Savurtaş'ın cansız bedenini, şahsın kendisine ait fındık bahçesindeki su varilinin içinde buldu. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

Eski muhtarın varilde cesedi bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ ÖNGÖRÜLÜYOR

Daha önce bir böbreğinin alındığı ve sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Savurtaş'ın, fenalaşarak veya dengesini kaybederek su variline düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Herhangi bir husumetlisinin bulunmadığı belirtilen Savurtaş'ın vefatı, ilk belirlemelere göre "normal ölüm" olarak değerlendirildi.

