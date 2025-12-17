Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünden bugüne…

Öcal Uluç
Öcal Uluç ulucocal10@gmail.com
Dünden bugüne…
Okan Buruk hocamız, 21 Temmuz Pazartesi günü antrenman öncesinde bir basın toplantısı yapmıştı ve demişti ki: “Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularımızla birlikte çok yüksek bir sayıyla antrenman yapıyoruz. Hem bizimle devam edecek hem bizden ayrılacak oyuncularla beraberiz.”

Sonra da “karar ve uygulama safhasını” açıklamıştı:

“Biz planlamamızı yapıyoruz. Takviye yapmak istediğimiz mevkiler var. Elimizdeki oyuncuları da transferde değerlendireceğiz. Kime teklif gelecek, kime gelmeyecek; kim bizle kalacak, kimle yollarımızı ayıracağız göreceğiz. Bunun için uzun bir süremiz var. Bir günde karar vermeyeceğiz. Net şekilde oyuncu satmamız gerekiyor. Hep alarak olmuyor. Bir bütçe oluşturmamız gerekiyor ki gelecek transferlerimizde bu bütçeyi kullanalım.”

Ve de “iddialı bir şekilde” yeni sezonda ‘Avrupa’ hedefini” de anlatmıştı:

“Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz ilk 8, 16 veya 24’ün içerisine girerek üst tura çıkmak. Doğru kadro yapılanmamızla birlikte bu sene Şampiyonlar Ligi’ne çok önem veriyoruz. Orada yaşayacağımız başarı çok önemli.”

Bugünkü durum; “Galatasaray Süper Lig’de lider…”

Süreç, Okan Hoca’ya “gelecek bir şampiyonluktan öteye hedefler gösteriyor ve yüklüyor; Galatasaray şampiyon olursa, üst üste dört sezonda şampiyon olmuş olacak. Daha önce de Galatasaray “üst üste” dört sezon şampiyon olmuştu. Futbolumuzda beş sezon üst üste şampiyon olan hoca yok. Okan Hoca’nın hedefi “Beş sezon üst üste şampiyon olarak ‘Galatasaray’a bir yıldız getiren’ hoca” olmak!..

Bu hedef, herhalde Türk futbol tarihinde “ilk defa kırılacak ve de bir daha kırılması pek mümkün olmayacak” bir rekor olacak!..

Olabilir mi; zor… Hele ki “Galatasaray yapılanması” gibi ipe sapa gelmez iddialarla sürdürülen “Galatasaray kıskançlığının getireceği engeller” de düşünülürse…

Avrupa’da, Süper Lig’de, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı “yoğun bir süreç” bekliyor. Millî takımlarına giden ve gidecek olan oyuncular da hesaba katılırsa, sarı kırmızılı formayı giyen “ilk on birde sahaya çıkan” yıldız futbolcuların “sezon boyu 50 civarında maç oynayacakları” anlaşılıyor.

Okan Hoca’nın “bu yoğunluk içinde” oyucularını “diri tutması, sakatlıkları asgariye indirmesi” gerekiyor; “saha dışı” bir adım atılmalı!.. Yani, “Ocak transferinde Okan Hoca’nın tespit ettiği” yerlere takviye yapılmalı!..
Yapılmalı da “para?..”

Galatasaray “büyük bir Avrupa kulübü ise” bu para bulunacaktır…

Dursun Özbek ve yönetimdeki arkadaşları “bu parayı” bulacaklardır.

Toplamda, tribünleri dolduracak yüzbinler, TV başlarında oturacak milyonlar “Avrupa Galatasaray’ını ve zirveye tırmanışını” heyecanla bekliyor, coşkuyla destekleyecek!..

