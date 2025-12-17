Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay sonuna kadar indirim yetkisini kullanacak.

HABER MERKEZİ /ANKARA - Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl ‘Yeniden Değerleme Oranı’nda (YDO) artırılıyor. Ancak, trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20’nin altında tutulması bekleniyor.

Yüzde 25,49'luk artış yüzde 20'nin altına inecek! MTV’deki artış için gözler Cumhurbaşkanı’nda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de önceki gün, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde “Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” dedi.

Bakan Şimşek’in bu açıklaması kulislerde MTV artışının yüzde 19, diğer bazı vergi ve harçlardaki artış oranının ise yüzde 16 civarında artırılacağı şeklinde yorumlandı.

