Alman basını, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize dengesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verdi. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un analizine göre, Avrupa ülkeleri hukuki olarak mümkün olmasına rağmen Türkiye’nin yeşil pasaport uygulamasına müdahale etmeye yanaşmıyor.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye’nin yeşil pasaport uygulaması üzerinden Avrupa Birliği ile vizesiz geçiş dengesini nasıl şekillendirdiğini mercek altına aldı.

Gazeteye göre Ankara, özel pasaportlar üzerinden Avrupa’ya vizesiz giriş hakkını kendi belirliyor ve bu durum Brüksel’in de işine geliyor.

TÜRKİYE ANAHTARI BIRAKMIYOR

Haberde, Türkiye’nin yeşil pasaport olarak bilinen özel pasaportlar aracılığıyla Avrupa Birliği’ne vizesiz giriş yapabilecek geniş bir kesimi zaten kapsadığına dikkat çekildi. Devlet memurları, belediye başkanları, akademisyenler, avukatlar, denetçiler ve yüksek ihracat hacmine sahip şirket temsilcileri ile ailelerinin bu haktan yararlandığı hatırlatıldı.

AVRUPA DENGEYİ KORUYOR

Gazeteye göre Avrupa Birliği, yeşil pasaport sayısı ve kapsamı konusunda Türkiye’den daha fazla şeffaflık talep etse de bu konuyu sert bir krize dönüştürmekten özellikle kaçınıyor. Diplomatik çevrelerde durumun “bilinçli şekilde muğlak bırakıldığı” yorumu öne çıktı.

"VİZE SERBESTİSİ DOSYASI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BEKLEMEDE"

Frankfurter Allgemeine Zeitung, AB’nin temmuz ayında Türkiye’ye teknik görüşmeleri yeniden başlatma teklifinde bulunduğunu yazdı.

YEŞİL PASAPORT SAYISI AVRUPA’YI ŞAŞIRTIYOR

Haberde, yeşil pasaport sayısına ilişkin net bir rakam bulunmadığına dikkat çekildi. Alman gazetesi, 2019’da 1,7 milyon olarak paylaşılan rakamın, sonraki yıllarda ciddi biçimde arttığını ve 2023’te 1,8 milyon yeni yeşil pasaport basıldığını aktardı. Temmuz 2024 itibarıyla yeşil pasaport sayısının normal pasaportları geçtiği bilgisine yer verildi.

AVRUPA GERİ ADIM ATMIYOR AMA DOKUNMUYOR

Haberde, AB ülkelerinin bu pasaportları tanımama yetkisine sahip olduğu ancak şimdiye kadar hiçbir ülkenin bu yönde bir karar almaya cesaret edemediği anımsatıldı.

Göç uzmanı Gerald Knaus’un değerlendirmesine yer verilen haberde, yeşil pasaport sahiplerinin iltica başvurusu yapmaması ve kalış sürelerini aşmamasının Avrupa’yı rahatlatan temel unsur olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE-AVRUPA DENGESİ AÇIKÇA YAZILDI

Frankfurter Allgemeine Zeitung, mevcut durumu “tipik bir Türkiye-Avrupa dengesi” olarak tanımladı. Avrupa tarafının, sınırlı bir vizesiz geçiş karşılığında, siyasi açıdan riskli vize serbestisi tartışmasından uzak durduğu vurgulandı. Aynı zamanda bu sistemin, zaten yoğun olan konsolosluklar üzerindeki baskıyı azalttığına değinildi.

ANKARA’NIN KARTI GÜÇLÜ

Alman basınına göre Türkiye, vize serbestisi için gerekli kriterleri yerine getirmiş olsa da, süreci kendi lehine zamana yaymayı tercih ediyor.

