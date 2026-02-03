ABD-İran krizi, İstanbul’da aşılacak. Trump’ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye’nin ara buluculuğunda cuma günü bir araya gelecek. İsrail basını da Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye’ye transfer edeceğini öne sürdü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ABD’nin başşehri Washington’a yaptığı ziyaretin perde arkasını yazdı. Zamir’in, “ABD’nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı” endişesiyle Washington’da temaslarda bulunduğunu belirten Kanal 12, “Zamir, İran ile iyi bir anlaşma için üç şart öne sürdü. Bunlar; Tahran’ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi” ifadelerini kullandı. Diplomatik görüşmelerin ağırlık kazandığı gün, İran’dan da gerilimi azaltan bir açıklama geldi. Buna göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik muhtemel bir askerî harekâtın önlenmesi için anlaşma umutlarını dile getirmesinin ardından, Washington ile nükleer görüşmelerin başlatılması talimatını verdi. Fars Haber Ajansına konuyla ilgili bilgi veren İranlı bir kaynak, görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağını belirtti.

KRİTİK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi de ABD ile yapacakları görüşmenin Türkiye’de olacağını söyledi. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ’un katılacağını belirten Bakayi, müzakerelerin adım adım ilerleyeceğini kaydetti. İsmail Bakayi “tehdit meselesinin” yanı sıra, önceliklerinin müeyyidelerin kaldırılması olacağını ve bunun “temel ve müzakere edilemez bir öncelik” olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yardımcı olduğu için Türkiye’ye teşekkür etti. Daha önce görüşmenin Ankara’da yapılacağını yazan ABD basını ise yeni adresin İstanbul olduğunu aktardı. Haberlere göre Arakçi ve Witkoff cuma günü bir araya gelecek.

NÜKLEER TRANSFER İDDİASI

Öte yandan İsrail’in Haaretz gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkiliye göre İstanbul, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu, İran’a asla geri gönderilmeyeceğine dair bir taahhütle Türkiye’ye devretmeyi teklif edebilir. İran ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

