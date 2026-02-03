Fransa’nın Toulouse kentindeki acil serviste eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Şiddetli ağrı şikâyetiyle hastaneye başvuran bir adamın rektumunda, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı top mermisi tespit edildi. Hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sıra dışı olay önceki gece Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi’nde meydana geldi. Bir adam, şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. France Info'da yer alan habere göre; yapılan muayenede, hastanın rektumunda askeri mühimmat bulunduğu tespit edildi.

HASTANEDE ALARM VERİLDİ

Durumun kesinleşmesi üzerine hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Adrese polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ameliyathane çevresinde olası bir risk ihtimaline karşı yangın ve patlama güvenliği sağlandı.

1. DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA MERMİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

Hasta, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ameliyata alındı. Operasyonun ardından çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı 37 milimetrelik bir top mermisi olduğu belirlendi.

Yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki mühimmatın ateşlenmemiş olduğu ve patlayıcı özelliğini koruyor olabileceği bildirildi.

HERKES AYNI ŞEYİ MERAK ETTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Mühimmat, bomba imha ekipleri tarafından teslim alınarak güvenli şekilde etkisiz hale getirildi. Yetkililer, hastanın bu mühimmatla nasıl temas ettiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak adli sürecin başlatılabileceği ifade edildi.

