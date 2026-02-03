Hatay’da E.K. ile Y.Y., sosyal medya üzerinden tanıştıkları 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla buluştu. 2 şahıs, genç kadının kollarını bağlayarak tecavüz etti ve parası ile cep telefonunu çaldı. Mide bulandıran olay genç kadının ihbarıyla ortaya çıkarken, yakalanan şahıslar tutuklandı.

1 Şubat'ta İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştıkları 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla buluştu.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz etti ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasbetti. Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.

