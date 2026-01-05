İsrail basını Netanyahu için tarih verdi. Koalisyon içindeki askerlik ve bütçe krizi derinleşirken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Meclis’te ayakta kalmak için gereken 61 sandalyeyi koruyamayabileceği yazıldı. Haredi partilerin desteğini çekmesi halinde hükümetin düşebileceği ve Haziran ayında erken seçim sürecinin başlayabileceği belirtilrken, İsrail siyasetinde “Netanyahu devrilebilir” senaryosu ilk kez bu kadar güçlü dillendirilmeye başlandı.

İsrail’de ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutmayı öngören yasa tasarısı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarını ciddi biçimde tehdit etmeye başladı.

İsrail medyası, Haredi muafiyeti üzerinden büyüyen gerilimin koalisyonu dağılma noktasına getirdiğini paylaştı.

NETANYAHU KOALİSYONU AYAKTA TUTMAK İÇİN ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Yedioth Ahronoth gazetesine göre Netanyahu, koalisyonu bir arada tutabilmek için son günlerde yoğun bir temas trafiği yürütüyor. Gazete, başbakanın bu süreci “zaman kazanma mücadelesi” olarak gördüğünü aktardı.

Erken seçim kararı alınmazsa İsrail’de seçimlerin 2026 Ekim sonunda yapılması planlanıyor.

HAREDİ PARTİLERİ KİLİT KONUMDA

Haberde, Netanyahu’nun Shas Partisi lideri Aryeh Deri’ye koalisyonda kalması için güvence verdiği, Degel HaTorah lideri Moshe Gafni’yi ise muafiyet yasası konusunda yumuşatmaya çalıştığı bilgisine yer verildi.

Aynı süreçte aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e 2026 bütçesinin hazırlanması için talimat verildi.

BÜTÇE KRİZİ KOALİSYONU REHİN ALDI

Ultra-Ortodoks partiler, Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını bütçeye destek şartı haline getirdi. İsrail yasalarına göre bütçenin mart ayı sonuna kadar Meclis’ten geçmemesi halinde erken seçim süreci başlıyor. Haredi partilerin desteği olmadan bütçenin onaylanması mümkün görünmüyor.

Netanyahu’nun koalisyonunun Meclis’te ayakta kalabilmesi için en az 61 sandalyeye ihtiyacı var.

Gazeteye göre muafiyet yasası geçmezse bütçeye destek vermeyeceklerini açıklayan Haredi partileri, koalisyonun ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde kanıtlamış oldu.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ MASADA

Siyasi kulislerde İsrail’in fiilen seçim atmosferine girdiği konuşuluyor. İsrail basının iddiasına göre Netanyahu’nun seçimleri eylül ayına kadar ertelemek istediği, ancak kriz çözülemezse haziran ayında erken seçim ihtimaline karşı ekibine hazırlık talimatı verdiği aktarıldı.

SOKAKLAR DA KARIŞTI

Pazar günü Batı Kudüs’te bir askere alma bürosu önünde askerlik karşıtı Haredi gruplarla İsrail polisi arasında çatışmalar yaşandı. Protestolar, Yüksek Mahkeme’nin 2024’te aldığı ve askerlikten kaçınan dini okullara mali desteği kesen kararın ardından daha da yaygınlaştı.

GAZZE SAVAŞI BASKIYI ARTIRIYOR

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail’de Harediler nüfusun yüzde 13’ünü oluşturuyor. Yıllardır dini eğitim gerekçesiyle askerlikten kaçınan Haredi erkekler, 26 yaşına kadar erteleme alabiliyor. Ancak Gazze savaşıyla birlikte İsrail ordusunun ciddi personel sıkıntısı yaşaması, muafiyetlere yönelik tepkileri sertleştirdi.

Gazze’nin yanı sıra Lübnan, İran, Suriye ve Yemen başlıklarıyla büyüyen güvenlik krizleri, Netanyahu hükümetini içeride de çıkmaza sürükledi.

