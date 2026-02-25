Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer açıklaması yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a konuk olan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Uzun süredir Hakan Çalhanoğlu ile ilgilenen Galatasaray'da Kavukçu, milli futbolcu için ocak ayında girişimde bulunduklarını ve gelecekte bu birlikteliğin yaşanacağından emin olduklarını söyledi.

"BİR GÜN ONUN BİZİM İÇİN OYNAYACAK"

Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılı formayı giyeceğine inandığını söyleyen Kavukçu, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz." dedi.

