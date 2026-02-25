Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Çağrı Hakan Balta'nın sarı lacivertli takıma transferindeki gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray alt yapısından Fenerbahçe'ye transfer olan 17 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı Hakan Balta, sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıracak Hakan Çalhanoğlu açıklaması

TEDESCO İLE GÖRÜŞTÜ

Beinsports'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağrı, Nottingham Forest karşılaşması öncesi takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı ve idman öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi.

17 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelirken hırslı ve motive görüntüsüyle dikkat çekti.

Çağrı Balta, Fenerbahçe antrenmanın

BU SEZON OYNAMAYACAK

Haberde, Çağrı Hakan Balta'nın bu sezon Fenerbahçe Futbol A Takımı ile sadece antrenmanlara çıkacağı, herhangi bir maçta oynamayacağı belirtildi. Fenerbahçe ve Çağrı Hakan Balta arasındaki profesyonel bağlantının, ailesinin muvaffakiyle antrenmanlara çıkması şeklinde olduğu aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giyen 17'lik santrafor, 6 gol kaydederek hücum hattına katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası