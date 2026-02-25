Fenerbahçe'nin EuroLeague'in 29. haftasında Partizan'ı ağırladığı maçta sarı lacivertli taraftarlar pota arkasına açtıkları pankartla, Belgrad'da açılan skandal pankarta cevap verdi.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLague'de Sırbistan ekibi Partizan'ı ağırladığı maçta sarı lacivertli taraftarlar, Belgrad'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

1. KOSOVA ZAFERİ HATIRLATILDI

1. Kosova zaferi sonrası Sırbistan'ın 1389'da Osmanlı'nın vassal devleti olduğu hatırlatılan pankarta dönemin padişahı 1. Murad ve onun önünde diz çökmüş Sırp askerlere yer verildi. Pankartın altında "Hepiniz Türk'sünüz!" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.

SKANDAL PANKARTA, SKANDAL CEZA

Partizan taraftarları, 21 Kasım'da oynanan ilk maçta 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart olarak açmış ve EuroLeague yönetimi ise skandal pankart sonrası Partizan'a 20 bin avroluk ceza vermekle yetinmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası