Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague'de Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde skandal bir pankart açıldı. EuroLeague, pankart skandalında sınıfta kalırken sarı lacivertlilerden tokat niteliğinde bir cevap geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague'in 12. haftasında Partizan’a konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar skandal bir pankart açtı.

TÜRK KARŞITI TEZAHÜRAT

Belgrad Arena’da oynanan karşılaşmada Partizan tribünleri, Türk karşıtı pankart açarak tezahürat yaptı.

SKANDAL PANKART

Açılan pankartta 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Sultan Murad'ı şehit eden Milos Obilic'e yer verildi.

Partizan tribünleri, Sultan 1. Murad’ın Sırp Milos Obilić tarafından hançerle şehit edildiği anı tasvir eden bir pankart açtı. Müsabaka öncesi ve esnasında dakikalarca Türk karşıtı tezahüratlar yapıldı.

Skandal pankart

EUROLEAGUE UYUDU

İsrail’i kınayacak eylemleri Türk takımlarına yasaklayan EuroLeague yönetimi, skandal pankart karşısında adeta uyudu.

FENERBAHÇE'DEN TOKAT GİBİ CEVAP

Karşılaşmaya 14-0'lık seriyle harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk devreyi 56-39'luk skorla farkla önde kapattı ve skandal pankarta tokat gibi cevap verdi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası