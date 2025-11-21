Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yıldız ismi haftalar sonra geri döndü
Fenerbahçe Beko'da Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Tofaş ile oynanan maçta sakatlanan Arturs Zagars, bir buçuk aylık aranın ardından EuroLeague'deki Partizan mücadelesiyle kadroya geri döndü.
Fenerbahçe'nin Letonyalı yıldızı Arturs Zagars, EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan maçıyla kadroya geri döndü.
Sarı lacivertlilerin ligin ilk haftasında Tofaş ile karşılaştığı maçta sakatlanan 25 yaşındaki gard, formasına kavuştu.
KADRODA YER ALDI
Sakatlığını atlatan Arturs Zagars, EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Partizan ile karşılaşacağı müsabakanın kadrosunda yer aldı.
