Soğuk hava ve kar yağışı eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 12 Ocak Pazartesi günü Kocaeli’de okulların tatil edilmesinin ardından, gözler 13 Ocak Salı günü için alınacak yeni kararlara çevrildi. Öğrenci ve veliler, “Yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?” sorusuna cevap ararken Kocaeli Valiliği tarafından gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi, Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı merak ediliyor. Meteorolojik tahminlere göre Kocaeli’de gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Salı günü sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece civarına düşmesi, hissedilen sıcaklığın ise eksi değerlere yaklaşması öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde kar yağışının zaman zaman hafiflemesi beklenirken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar için uyarı yapıldı.

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için Kocaeli’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde eğitime ara verilmesinin ardından gözler yeni karara çevrildi. Henüz Kocaeli'de yarın için alınmış kesin bir tatil kararı duyurulmadı.

KOCAELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Kocaeli Valiliği tarafından 13 Ocak Salı gününe ilişkin olarak henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilikten gelecek duyuruların gün içinde hava koşullarına bağlı olarak paylaşılabileceği belirtiliyor. Resmi açıklama gelene kadar eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

13 Ocak Salı - Kar Yağışlı - En Düşük: 0°C / En Yüksek: 5°C

14 Ocak Çarşamba - Yağmurlu - En Düşük: -2°C / En Yüksek: 10°C

15 Ocak Perşembe - Parçalı Bulutlu - En Düşük: 4°C / En Yüksek: 15°C

16 Ocak Cuma - Parçalı Bulutlu - En Düşük: 8°C / En Yüksek: 15°C

17 Ocak Cumartesi - Yağmurlu - En Düşük: 6°C / En Yüksek: 8°C

