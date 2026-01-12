Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı, 13 Ocak 2026 Salı günü için eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin belirsizliği artırdı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan öğrenci ve veliler “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” ve “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorularına cevap arıyor. Gözler Ankara ve İstanbul valiliklerinden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmeleri doğrultusunda birçok bölgede sıcaklıkların düşmeye devam edeceği bazı kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanma riskinin süreceği belirtildi. Peki, Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Ankara ve İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Ankara ve İstanbulda okullar tatil mi? 13 Ocak Ankara ve İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları takip ediliyor!

13 OCAK YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 13 Ocak Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından resmi açıklama gelmedi. Meteorolojik uyarılar ve hava koşulları yakından takip edilirken, şu an için eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Tatil kararı olması durumunda resmi duyurular valilik kanallarından duyurulacak.

13 OCAK YARIN ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da da 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilmesine yönelik Ankara Valiliği’nden herhangi bir resmi karar açıklanmadı. 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmişti ancak Salı günü için mevcut durumda eğitim faaliyetlerinin sürmesi öngörülüyor. Yetkililer, kararların hava şartlarına bağlı olarak gün içinde değişebileceğini belirtiyor.

SALI OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Şu an için sadece Ordu, Kastamonu, Amasya, Kahramanmaraş ve Tunceli'de 13 Ocak Salı günü bazı ilçelerde okullar tatil ilan edildi. Diğer illerdeki kar tatili kararları için valilik duyurularının takip edilmesi ve belirtilen ilçelerin dikkate alınması gerekiyor.

