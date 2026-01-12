Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tedbirleri yeniden gündeme taşıdı. Gece saatlerinde artan buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle gözler il valiliklerinden gelecek açıklamalara çevrildi. Birçok öğrenci ve veli ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusunu sorgularken gerekli açıklamalar da gecikmedi. İşte 13 Ocak Salı kar tatili olan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek. Beklenen yoğun kar yağışı ve ulaşım riskleri sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildi. Vatandaşlar yarın okullar tatil mi olacak sorusunu gündeme taşırken de kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. İşte Kar tatili olan iller 13 Ocak Salı 2026...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle gözler 13 Ocak Salı günü için valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporlarına göre birçok ilde kar yağışı devam edecek. Bazı illerde tedbir amaçlı eğitime ara verilirken, birçok ilde ise kararın akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve Ankara Valiliği tarafından şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Gözler ilerleyen saatlerde gelebilecek muhtemel kar tatili kararına çevrilmiş durumda.

13 OCAK SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER

TUNCELİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar tatil kararı alınan il Tunceli oldu. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün için birçok ilde art arda kar tatili ilan edilirken yarın için yeni tatil kararlarının gün içinde valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ

13 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil ilan edildi. Kar tatili kararı bazı ilçeler için alınırken Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda

Türkoğlu ilçesinde Murat Çakıroğlu İlkokulu ve Ortaokulu’nda

Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli, Çatmayayla, Ağabeyli, Kemallı, Başdervişli, Budaklı, Beşenli ve Kartal mahallelerindeki okullarda

Onikişubat ilçesinde Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında; Kürtül Mahallesi’nde taşımalı eğitim yapılan bazı yerleşimlerdeki okullar ile Kalekaya Mahallesi’nde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda

Pazarcık ilçesinde Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik ve Yumaklıcerit ilkokul ve ortaokullarında

eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

