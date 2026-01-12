Malatya genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. ''Malatya'da yarın okullar tatil mi?'' sorusu araştırılırken yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası gözler Malatya Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Malatya genelinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi, gece saatlerinde ise buzlanma riskinin artması bekleniyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi?

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da Pütürge, Arapgir ve Hekimhan ilçelerinde kar tatili ilan edildi. 13 Ocak Salı günü Malatya'nın bu 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde beklenen kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği gerekçe gösterilerek 13 Ocak 2026 Salı günü tüm okullarda eğitime geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Aynı zamanda Hekimhan ve Arapgir ilçelerinde de okullar 1 gün için tatil ilan edildi.

