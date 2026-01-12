Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı David Jurasek'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmeyen David Jurasek'in sözleşmesi feshedildi.

YENİ ADRESİ PRAG OLABİLİR

Çek basınında yer alan haberlere göre; Slavia Prag ile Benfica arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. 25 yaşındaki sol bekin bu kez kiralık değil, bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor.

David Jurasek

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre; Slavia Prag'ın, Jurasek için yaklaşık 4 milyon avro ödemesi bekleniyor. Anlaşmada ayrıca Benfica'ya, Jurasek'in ilerideki olası satışından yüzde 50 pay verilmesi maddesinin de yer aldığı belirtiliyor.

