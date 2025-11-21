Sarı-lacivertliler, altyapıda forma giyen 5 futbolcusuyla profesyonel sözleşme yaptı. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 12 Kasım'da 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' pozisyonunda göreve başlayan Tuncay Şanlı, ilk icraatını yapmış oldu.

Fenerbahçe, U19 Takımı'nda forma giyen Haydar Karataş ile U17 Takımı'nda forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.





Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; 'Futbol Altyapı Şubesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi' Ozan Vural, 'Futbol Akademi Genel Koordinatörü' Sedat Karabük ve 'Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' Tuncay Şanlı da yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.

