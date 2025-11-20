Fenerbahçe, sezon başında ilk transferini Amara Diouf ile yapmış, 17 yaşında Senegalli kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Ancak kurallar gereği profesyonel sözleşme imzalanamamıştı. Forma giymesi için 18 yaşını doldurması beklenen Diouf için ülkesinden dikkat çeken bir haber geldi. Senegal basını, genç futbolcu için, "Gözlerden kayboldu. Sakatlığının ardından oyuncunun nerede olduğuna dair bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Amara Diouf, ülkesinde şaşırtıcı bir haberle gündeme geldi. Senagal basınında yer alan haberlerde, "Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu" ifadeleriyle 17 yaşındaki futbolcunun uzun süredir nerede olduğunun bilinmediğini, sakatlık süreci devam eden oyuncunun ülkesine dönmediği belirtildi.

Amara Diouf

FENERBAHÇE'DE ANTRENMANLARA ÇIKIYOR

Amara Diouf'un nerede olduğu sorusuna cevap aranırken, yıldız adayının Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığı bilgisi geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir idman yapmayan Diouf'un, kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

YAŞ ENGELİ

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Amara Diouf, 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamıştı. 5 yıllık anlaşma sağlanan Senegalli futbolcunun, forma giymesi için 18 yaşını doldurması bekleniyor.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası