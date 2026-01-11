Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile Candarbey Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada olay çıktı.

Karabük'te oynanan hentbol müsabakasında oyuncu hakeme saldırmaya çalıştı, kırmızı kartla oyundan atıldıktan sonra sahadan güçlükle çıkarıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde yer alan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Candarbey Spor Kulübü'nü 40-34 mağlup etti.

Maçın devre arasına 16-15 geride giren Karabük GSİM Spor Kulübü ikinci yarıdaki oyunuyla Candarbey Spor Kulübü'nü 40-34 yenerek iki puanı hanesine yazdırdı.

HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Candarbey Spor Kulübü sporcusu Sefer Kambur takım aleyhine verilen bir karar sonrası sinirlerine hakim olamadı. Maçın hakemine abartılı itirazda bulunurken bir anda hakeme saldırmaya çalıştı.

Takım arkadaşları tarafından sakinleştirilemeyen Kambur kırmızı kartla oyundan atıldı. Kart sonrası da sakin kalmakta zorlanan Kambur, güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı.

Karabük temsilcisi haftaya deplasmanda 1954 Hendekspor'a konuk olacak.

