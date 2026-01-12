İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, olumsuz bir durum yaşanmaması adına kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası sabah saatlerinden itibaren kar yağışı özellikle ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu. THY, AJet ve Pegasus başta olmak üzere hava yolu şirketleri de çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM kar yağışı konusunda uyarı vermişti. Akabinde valilikten açıklama gelmiş okullar tatil edilmişti. Beklenen kar 06.00 itibariyle Megakente giriş yaptı. Hava yolu şirketleri de olumsuz bir durum yaşanmaması adına birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği dün akşam yapmış olduğu açıklamada bugün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır"

Uçuşlara dair güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinde ulaşılabileceğini belirten THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından yağmur saat 06:00 sularında yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Silivri ilçesinin Kadıköy ve Akören Mahalleleri, Çatalca ilçesinin İhsaniye ve Gümüşpınar Mahallelerinde etkili oldu. Uzamanlar tüm ilde etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen kar yağışı sebebi ile 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILIYOR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.

