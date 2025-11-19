İtalyan devi Milan, Fenerbahçe’nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer listesine yazdı.

Fenerbahçe’nin yedek stoperi Çağlar Söyüncü için sürpriz talip... İtalyan ekibi Milan, stoper rotasyonu için tecrübeli bir isim ararken listeye 2027’ye kadar mukavelesi bulunan sarı lacivertlilerin kaptanını da ekledi.

Daha önce defalarca millî stoperi almak isteyen ancak bir türlü hedefine ulaşamayan İtalyan ekibinde sportif direktör Igli Tare 5’inci stoper olarak Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ki bu talepte Çağlar’ın kariyerinde Almanya, İngiltere ve İspanya Ligi görmesinin etkisi büyüktü.

Kadrosunda De Winter (23), Tomori (27), Pavlovic (23), Gabbia (26) ve Odogu (19) olmasına rağmen Massimo Allegri’nin tecrübeli bir savunmacı istediği ve Çağlar’ın da buna çok uyduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olan ve bonservisine 8,5 milyon avro verilerek alınan Söyüncü için F.Bahçe’nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Yedek kalmasına rağmen bunu fazla sorun yapmayan Çağlar’ın kariyeri açısından İtalya’ya ise sıcak baktığı ve bu konuda kararı kulübüne bırakacağı ifade ediliyor.

