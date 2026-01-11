Bu akşam Survivor yok mu, neden yayınlanmıyor? 11 Ocak TV8 yayın akışı gündemde
"Bu akşam Survivor yok mu, neden yayınlanmıyor?" sorusu 11 Ocak TV8 yayın akışıyla beraber merak konusu haline geldi. Survivor 2026'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, TV8 ekranlarında neden Survivor yer almadığını merak etmeye başladı. İşte 11 Ocak TV yayın akışı ve Survivor'ın yayınlanmamasının sebebi...
BU AKŞAM SURVİVOR YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR?
TV8 yayın akışına bakıldığında Survivor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacağı görülüyor. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yarışma programının bu akşam ekrana gelmesinin sebebi, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa final sürecinin devam etmesidir.
TV8'in güncel yayın akışına göre, saat 17.30'dan itibaren başlayan MasterChef özel bölümleri, 20.00 prime time kuşağıda da yer alıyor. Bu kapsamda MasterChef Türkiye All Star yayınlanacak, Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor 2026'nın 12 Ocak Pazartesi itibarıyla yeniden prime time kuşağında yerini alması bekleniyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki dokunulmazlık mücadeleleri 12 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.
11 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
11 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında şu programlar yer alıyor:
06:00 - Dizi
08:00 - Oynat Bakalım
08:30 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
17:30 - MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20:00 - MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra
01:30 - Gazete Magazin
05:15 - Gençlik Rüzgarı