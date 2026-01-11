TV8 ekranlarının popüler yarışması Survivor 2026'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, bu akşam yayın akışında Survivor'ı göremedi. Ardından "Bu akşam Survivor yok mu, neden yayınlanmıyor?" soruları gündeme geldi.

"Bu akşam Survivor yok mu, neden yayınlanmıyor?" sorusu 11 Ocak TV8 yayın akışıyla beraber merak konusu haline geldi. Survivor 2026'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, TV8 ekranlarında neden Survivor yer almadığını merak etmeye başladı. İşte 11 Ocak TV yayın akışı ve Survivor'ın yayınlanmamasının sebebi...

BU AKŞAM SURVİVOR YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR?

TV8 yayın akışına bakıldığında Survivor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacağı görülüyor. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yarışma programının bu akşam ekrana gelmesinin sebebi, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa final sürecinin devam etmesidir.

TV8'in güncel yayın akışına göre, saat 17.30'dan itibaren başlayan MasterChef özel bölümleri, 20.00 prime time kuşağıda da yer alıyor. Bu kapsamda MasterChef Türkiye All Star yayınlanacak, Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2026'nın 12 Ocak Pazartesi itibarıyla yeniden prime time kuşağında yerini alması bekleniyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki dokunulmazlık mücadeleleri 12 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.

11 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

11 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında şu programlar yer alıyor:

06:00 - Dizi

08:00 - Oynat Bakalım

08:30 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

17:30 - MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20:00 - MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra

01:30 - Gazete Magazin

05:15 - Gençlik Rüzgarı

