Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer alacağı merak konusu oldu. İşte 11 Ocak Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

Bu akşam televizyon izleyicilerini birbirinden eğlenceli yapımlar ekran başına kilitleyecek. Günün en çok araştırılan konular arasında "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu yerini aldı. Pazar akşamlarının sevilen dizileri, fenomen yarışma programları ve Yeşilçamın unutulmaz sinema filmleri izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 11 Ocak 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi belli oldu.

11 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Sahtekarlar'ın yeni bölümü ekrana gelirken Kanal D'de Beyaz Show'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de Tokatçı, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle ve TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yayınlanacak.

11 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Beyaz'la Joker

12:45 Pazar Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Güller ve Günahlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Beyaz'la Joker

23:30 Beyaz'la Joker

01:45 Poyraz Karayel

11 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Ege'nin Hamsisi

08:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gönül Dağı

17:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:30 Taşacak Bu Deniz

03:45 Ege'nin Hamsisi

11 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Orhan

15:40 Yok Artık 2/ Yerli Sinema

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi/Yerli Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 İkimizin Yerine/ Yerli Sinema

02:20 Bir Gece Masalı

11 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kıskanmak

16:00 Sahtekarlar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sahtekarlar / Yeni Bölüm

00:00 Efsane Futbol

01:30 Kıskanmak

11 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Keloğlan Aramızda

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Züğürt Ağa

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Petrol Kralları

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Tokatçı

11 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:45 G.O.R.A

23:45 G.O.R.A

02:00 Aramızda Kalsın

11 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

