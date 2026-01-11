11 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer alacağı merak konusu oldu. İşte 11 Ocak Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
Bu akşam televizyon izleyicilerini birbirinden eğlenceli yapımlar ekran başına kilitleyecek. Günün en çok araştırılan konular arasında "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu yerini aldı. Pazar akşamlarının sevilen dizileri, fenomen yarışma programları ve Yeşilçamın unutulmaz sinema filmleri izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 11 Ocak 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi belli oldu.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Sahtekarlar'ın yeni bölümü ekrana gelirken Kanal D'de Beyaz Show'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de Tokatçı, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle ve TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yayınlanacak.
11 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Beyaz'la Joker
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Beyaz'la Joker
23:30 Beyaz'la Joker
01:45 Poyraz Karayel
11 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Ege'nin Hamsisi
08:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gönül Dağı
17:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:30 Taşacak Bu Deniz
03:45 Ege'nin Hamsisi
11 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:40 Yok Artık 2/ Yerli Sinema
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi/Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 İkimizin Yerine/ Yerli Sinema
02:20 Bir Gece Masalı
11 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sahtekarlar / Yeni Bölüm
00:00 Efsane Futbol
01:30 Kıskanmak
11 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Keloğlan Aramızda
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Züğürt Ağa
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Petrol Kralları
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Tokatçı
11 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:45 G.O.R.A
23:45 G.O.R.A
02:00 Aramızda Kalsın
11 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı