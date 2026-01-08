Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2026 NOW TV yayın akışı...
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, her Perşembe NOW TV ekranlarında izleyiciyle bir araya geliyor. Yılbaşı haftası nedeniyle dizilere ara verilmesinin ardından "Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu?" sorusu gündeme geldi. İşte 8 Ocak 2026 NOW TV yayın akışı...
Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm yayın durumu, diziyi yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Her Perşembe NOW TV ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam yeni bölümünün olup olmayacağı merak konusu oldu. Sezonun en dikkat çeken dizilerin arasında yer alan Halef: KöklerinÇağrısı, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümünün yayın tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Başarolerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı dizi 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekranlarda olacak.
8 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 - Serçenin Gözyaşı
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 15.BÖLÜM ÖZETİ
Serhat'ın Aşır tarafından vurulması Yelduran Konağı'nda büyük bir soruna neden olur. Hamile olan Melek, komadaki Serhat'ın yanından bir an olsun ayrılmazken, Sultan'ın talimatı üzerine Yıldız'ın Serhat'ı görmesine izin vermez. Akif ise Serhat'ın yokluğunu fırsata çevirmeye çalışır. Halef: Köklerin Çağrısı, 15.bölümüyle bu akşam 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.