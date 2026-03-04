Şok aktüel ürünler 4-10 Mart 2026 kataloğu yayımlandı. Yeni haftada ŞOK Market raflarında küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine, kişisel bakım cihazlarından tekstil ürünlerine kadar birçok indirimli ürün satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Mart 2026 listesi alışveriş severlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında akıllı çamaşır kurutma makinesi, kahve makinesi, çay makinesi, süpürge, halı yıkama makinesi ve mutfak ürünleri dikkat çekerken birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 4-10 MART!

ŞOK Market tarafından yayımlanan 4-10 Mart aktüel kataloğunda hayatı kolaylaştıran birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünleri bu haftanın kataloğunda geniş yer kaplıyor.

Arzum AR3141 Tea Blend çay makinesi 1.799 TL

Arzum Mistost ızgara & tost makinesi AR2037 2.199 TL

Emsan cam kettle 999 TL

Arzum Clean Compacto süpürge 3.999 TL

Arzum AR695 Peta seramik tabanlı ütü 1.399 TL

Arzum AR5130 Hairstar saç kurutma makinesi 999 TL

Aprilla AFM-2816 vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 TL

Kiwi KHS-2043 iyonizerli saç düzleştirici 750 TL

Şok aktüel ürünler 4-10 Mart kataloğu çıktı! Akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor

Petrix vantuzlu 4 ledli makyaj aynası ışığı 275 TL

Deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 349 TL

Torima TSC-03 buharlı temizleyici 999 TL

Torima CB 902 A buharlı temizleyici 999 TL

2 kişilik istiridye porselen kahve fincan takımı 499 TL

Bambu kesme tahtası 2'li 199 TL

Hascevher cam kapaklı büyük derin tencere 30 cm 1.149 TL

Granit tava sahan seti 18 cm sahan + 24 cm tava 649 TL

Kristal renkli sürahi 129 TL

Organizer çanta küçük boy 129 TL

Kadın pijama takımı dantel yaka detaylı 449 TL

Kadın omuz çantası 299 TL

Kadın para portföyü 169 TL

Kapaklı organizer çanta büyük boy 239 TL

Organizer çanta çapraz fermuarlı 229 TL

Punch işlemeli runner 149 TL

2'li kurulama bezi seti nakışlı 119 TL

Borcam kapaklı kare tencere 1870 cc 219 TL

Kitchen cam kapaklı kavanoz 860 cc 179 TL

Kitchen cam kapaklı kavanoz 575 cc 159 TL

Estrella ayaklı sunumluk 4'lü 235 cc 349 TL

Estrella meşrubat bardağı 4'lü 360 cc 329 TL

Bali 5 raflı modern kitaplık beyaz 1.249 TL

Budva 3 kapaklı askılıklı portmanto atlantik çam / beyaz 4.199 TL

Arola 4 kapaklı raflı gardırop beyaz / barok 4.999 TL

Buse çekmeceli kapaklı aynalı makyaj masası beyaz / atlantik çam 3.699 TL

Dora kapaklı çekmeceli raflı kahve köşesi beyaz 5.999 TL

Altus AL 10123 D 1200 devir 10 kg çamaşır makinesi 20.399 TL

Dijitsu DB90 90 litre tezgah altı mini buzdolabı 6.499 TL

Hoover HODQ4T718EW çift kapaklı no frost buzdolabı 29.999 TL

Hot 3031 W beyaz ankastre fırın 8.999 TL

Altus AL-89 GB siyah cam set üstü ocak 6.799 TL

Hoover HF 6C7F0W-17 8 programlı bulaşık makinesi 16.500 TL

