Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesine geri döneceği yönünde çıkan spekülasyonlara dair açıklamalar yaptı. Transfer iddialarına son noktayı koyan 31 yaşındaki oyuncu, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesine geri döneceği yönünde çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu.

ÜLKESİNE DÖNECEĞİ İDDİALARI HAKKINDA

Bandsport'a konuşan Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu anki tek odağının kulüp olduğunu vurguladı.

Brezilya'ya döneceği iddialarına cevap veren Talisca, "İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." dedi.

YENİ SÖZLEŞME CEVABI

Fenerbahçe ile olan sözleşme durumuna da açıklık getiren Talisca, kulüple henüz yeni bir sözleşme görüşmesine başlamadıklarını kaydetti.

"İKİ HAFTA ÖNEMLİ BİR DERBİ VAR"

Kulübün mevcut durumundan ve sportif hedeflerinden memnun olduğunu belirten Talisca, "Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz." diye konuştu.

