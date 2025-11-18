Fenerbahçe, ara transferde forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. La Liga'dan Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth’ta temaslar sürerken; Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Tolu Arokodare için çarpıcı bir haber gündeme geldi. 1.97'lik santrfor, Victor Osimhen'le birlikte Nijerya Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Youssef En-Nesyri'den istediği verimi alamayan ve Jhon Duran'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle hücumda sıkıntılı süreç yaşayan Fenerbahçe, deneyimli oyuncu Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasıyla hücum bölgesine oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Yönetim, santrfor bölgesi için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.

Ara transfer dönemi için planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin önceliği Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth. Ancak Polonyalı yıldızın Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için süre istediği öğrenildi. Lewandowski, İspanyol devinde kalmayı seçerse rota diğer alternatiflere çevrilecek.

Alexander Sörloth

LİSTEDE YENİ YILDIZ: AROKODARE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; forvet listesine yeni eklenen isimlerden biri de Wolverhampton'dan Tolu Arokodare oldu. Fenerbahçe'nin, Premier Lig kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü belirtildi.

Tolu Arokodare

Oyun tarzı Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'yu benzetilen 1.97 boyundaki futbolcu, 24 yaşında olması sebebiyle önemli bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Tolu Arokodare, yaz transfer döneminde Wolverhampton'a 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

BU SEZON NE YAPTI?

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon 9 maçta 223 dakika forma giydi ve 2 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı formasını da 10 kez giyen Tolu Arokodare, fileleri 2 defa havalandırdı.

